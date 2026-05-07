Литвинов: в последний раз на матче с ЦСКА видел столько болельщиков, когда мячи подавал
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о посещаемости матча финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА (1:0). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«В последний раз на матче с ЦСКА видел столько болельщиков, когда ещё мячи подавал. В чемпионском сезоне. Полные трибуны, весь фанатский сектор забит. Это незабываемые и непередаваемые ощущения. Давление? Наоборот, это же наши болельщики. Только подгоняли нас вперёд», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

