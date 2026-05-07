«Заметный процент брака». L'Équipe – об игре Сафонова в ответном матче «ПСЖ» с «Баварией»

Авторитетное издание L'Équipe оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1). В этом матче Сафонов совершил пять сейвов. Также у голкипера 21% точных передач (7/33), шесть точных длинных передач из 32 (19%).

«В игре ногами россиянин упорно выбирал длинные передачи, нередко допуская заметный процент брака. При этом, несмотря на не самый академичный стиль, в эпизодах он действовал надёжно. Его два сейва — в частности, в моментах с Мусиалой (44-я минута) и Диасом (69-я) — сыграли важную роль. В концовке матча был пробит Кейном (90+4), — написал L'Équipe.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» с общим счётом 6:5 и вышел в финал турнира.