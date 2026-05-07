Фанаты устроили битву баннеров, Литвинов отмечал в темноте. Фото победы «Спартака» в дерби

6 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в ответном матче финала Пути регионов в Кубке России «Спартак» одержал победу над ЦСКА и вышел в Суперфинал турнира. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Автором единственного гола стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.