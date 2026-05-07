Игрок «Спартака» Литвинов: без разницы, с кем играть в Суперфинале Кубка России

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мыслями о возможном сопернике в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. Напомним, в финале Пути регионов красно-белые победили ЦСКА со счётом 1:0. Литвинов был признан лучшим игроком матча.

«Без разницы, с кем играть в Суперфинале. В любом случае, это такие игры, которые не зависят от того, как команды выступают в чемпионате и в каком состоянии футболисты. Решают маленькие детали. Если пройдёт «Динамо», будет реванш. Да и с «Краснодаром» — тоже», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.