Игрок «Спартака» Литвинов: без разницы, с кем играть в Суперфинале Кубка России
Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мыслями о возможном сопернике в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. Напомним, в финале Пути регионов красно-белые победили ЦСКА со счётом 1:0. Литвинов был признан лучшим игроком матча.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
«Без разницы, с кем играть в Суперфинале. В любом случае, это такие игры, которые не зависят от того, как команды выступают в чемпионате и в каком состоянии футболисты. Решают маленькие детали. Если пройдёт «Динамо», будет реванш. Да и с «Краснодаром» — тоже», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.
