Стала известна оценка Сафонова за ответный полуфинал ЛЧ с «Баварией» по версии L'Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил неплохую оценку от французской спортивной газеты L’Equipe за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:1), в котором он совершил пять сейвов и пропустил один мяч. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Французское издание оценило игру российского голкипера на семь баллов. Такую же оценку получили защитники Маркиньос и Нуну Мендеш, а также полузащитники Жоау Невеш и Фабиан Руис. Самый низкий балл в команде газета выставила полузащитнику Витинье.

Наивысшей оценкой издание наградило главного тренера красно-синих Луиса Энрике (8).

Оценки всех игроков в составе парижан: