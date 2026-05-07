Стала известна оценка Сафонова за ответный полуфинал ЛЧ с «Баварией» по версии L'Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил неплохую оценку от французской спортивной газеты L’Equipe за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:1), в котором он совершил пять сейвов и пропустил один мяч. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на семь баллов. Такую же оценку получили защитники Маркиньос и Нуну Мендеш, а также полузащитники Жоау Невеш и Фабиан Руис. Самый низкий балл в команде газета выставила полузащитнику Витинье.

Наивысшей оценкой издание наградило главного тренера красно-синих Луиса Энрике (8).

Оценки всех игроков в составе парижан:

