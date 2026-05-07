Тренер «ПСЖ» оценил игру команды в матче с «Баварией», где Сафонов пропустил один гол
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру своей команды в ответном матче в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3' 1:1 Кейн – 90+4'
«Это был матч очень высокого уровня. Мы начали игру очень уверенно, а после гола у нас стало ещё больше возможностей. Мы вновь показали, какая мы команда, и проявили себя как нужно. Мы выиграли больше единоборств, чем в первом матче, и были опасны в каждой контратаке. Выйти во второй финал подряд — это нечто невероятное. Мы очень довольны», — приводит слова Энрике L'Équipe.
Отметим, в стартовом составе «ПСЖ» вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который сделал пять сейвов.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
03:05
-
02:55
-
02:40
-
02:33
-
02:30
-
02:23
-
02:22
-
02:05
-
02:03
-
01:56
-
01:47
-
01:35
-
01:35
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:13
-
00:55
-
00:55
-
00:52
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:32
-
00:30
-
00:24
-
00:21
-
00:18
-
00:17
-
00:12
-
00:11
-
00:10