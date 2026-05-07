Тренер «ПСЖ» оценил игру команды в матче с «Баварией», где Сафонов пропустил один гол

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру своей команды в ответном матче в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

«Это был матч очень высокого уровня. Мы начали игру очень уверенно, а после гола у нас стало ещё больше возможностей. Мы вновь показали, какая мы команда, и проявили себя как нужно. Мы выиграли больше единоборств, чем в первом матче, и были опасны в каждой контратаке. Выйти во второй финал подряд — это нечто невероятное. Мы очень довольны», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Отметим, в стартовом составе «ПСЖ» вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который сделал пять сейвов.