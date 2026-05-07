Компани отреагировал на вылет «Баварии» из ЛЧ по итогам полуфиналов с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о вылете мюнхенцев из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 после ответного матча 1/2 финала с «ПСЖ».

«Это, конечно, тяжело принять, мы проиграли в плотной борьбе. Мы были не хуже парижан, такие матчи решаются мелочами.

Первый тайм у нас получился хорошим, я чувствовал, что мы были лучше и часто выходили в те зоны, где могли опасно атаковать, но «ПСЖ» очень хорошо действовал при навесах. Они были очень активны. Хотя мы создавали опасные моменты, они не давали нам нанести завершающий удар.

Основой всегда является энергия, и команда снова это показала. К сожалению, мы не в финале. Нужно признать, что мы играли против отличного соперника. Лига чемпионов для нас пока окончена, но будут ещё моменты, ещё возможности, и это для меня тоже хорошая мотивация. У обеих команд был очень, очень высокий уровень. У «ПСЖ» столько качества, они, вероятно, были лучшей командой Европы в последние два года. Мы сыграли с ними уже пять раз — дважды выиграли, дважды проиграли и один матч свели вничью. Должен сказать, мы сделали всё. Поздравляю «ПСЖ», но мы попробуем снова», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.

Таким образом, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперником французского коллектива станет «Арсенал». «Бавария» завершила участие в турнире.