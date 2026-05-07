Президент «ПСЖ» высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов. По итогам двух матчей полуфинала парижане обыграли «Баварию» (6:5).

«Это было великолепно. В прошлом году мы уже вошли в историю на этом стадионе, и повторили это в этот вечер. Это потрясающе. Когда мы приехали вчера, я сказал тренеру и игрокам, что это наш стадион. С точки зрения эмоций — это действительно очень, очень сильное ощущение. Это прекрасно: мы снова вышли в финал второй раз подряд, это нечто невероятное», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Équipe.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.