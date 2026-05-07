Комментатор Okko Керимов прокомментировал выход «ПСЖ» в финал ЛЧ после игр с «Баварией»

Комментатор Okko Эльвин Керимов поделился эмоциями от результата ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Баварией» и «ПСЖ». Встреча завершилась со счётом 1:1, а в финал турнира вышел французский гранд (первый матч — 5:4).

«ПСЖ» очень круто начал ответный полуфинал, первые десять минут — образцовые. Все ждали штурма «Баварии», но «ПСЖ» показал, что он приехал не удерживать своё минимальное преимущество. В самом начале забили, контролировали мяч. Начало получилось определяющим для всего матча, потому что дальше «ПСЖ» постепенно в течение всего матча отходил в оборону, убегал в контратаку и мог забивать ещё.

А «Баварию» они сдерживали образцово, атака мюнхенцев сегодня была не лучшей. Это всё из-за «ПСЖ», который отрабатывал в защите и играл в непривычном для себя стиле. Редко бывает, чтобы «ПСЖ» так отдавал мяч сопернику. «Бавария» старалась и сделала всё, что могла. Но сегодня оборона «ПСЖ» победила. Олисе, Кейн и Мусиала провели не лучший для себя матч. Когда отстаёшь в два мяча и играешь против такого соперника, тебе нужен лучший день твоих лидеров. Но у «Баварии» не получалось из-за «ПСЖ»: Пачо, Маркиньос, Нуну Мендеш и даже Заир-Эмери, который играл на непривычной для себя позиции, но тоже был хорош.

«ПСЖ» показал, что он может быть другим, может подстраиваться. Понятно, что это исключительный случай, потому что соперник — «Бавария». Ну и Хвича провёл выдающийся матч: отдал голевую передачу, отрабатывал в защите, помогал в прессинге. Матвей Сафонов тоже провёл отличный матч, спасал, был внимателен, надёжен, сконцентрирован. «ПСЖ» — молодцы. На таких поздних стадиях нужно уметь ещё и терпеть, команда Энрике это показала», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Соперником французского коллектива станет «Арсенал». «Бавария» завершила участие в турнире.