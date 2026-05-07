Голкипер «Баварии» Нойер высказался о голе Кейна в ворота Сафонова в ответной игре с «ПСЖ»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о голе нападающего Гарри Кейна в ворота «ПСЖ», которые защищал россиянин Матвей Сафонов в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Гол нам, к сожалению, удалось забить слишком поздно. Времени создать еще один момент или хотя бы заработать стандартное положение у нас уже не оставалось. Да, слишком поздно. Думаю, это ключевое, чего нам не хватило в игре. Стадион был на взводе, мы — тоже, но, думаю, в парижской штрафной нам просто недоставало точности», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» (6:5) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом».