Голкипер «Баварии» Нойер высказался о голе Кейна в ворота Сафонова в ответной игре с «ПСЖ»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о голе нападающего Гарри Кейна в ворота «ПСЖ», которые защищал россиянин Матвей Сафонов в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Гол нам, к сожалению, удалось забить слишком поздно. Времени создать еще один момент или хотя бы заработать стандартное положение у нас уже не оставалось. Да, слишком поздно. Думаю, это ключевое, чего нам не хватило в игре. Стадион был на взводе, мы — тоже, но, думаю, в парижской штрафной нам просто недоставало точности», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» (6:5) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом».

