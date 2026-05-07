Тренер «Баварии» Компани раскритиковал судейство в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани остался недоволен судейством в ответном матче с «ПСЖ» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Браво «Пари Сен-Жермен». Мы провели два очень равных матча. Что касается решений арбитра, есть поводы для протеста. Нуну Мендеш должен был получить вторую жёлтую карточку и, соответственно, быть удалён в эпизоде с Лаймером», — приводит слова Компани L'Équipe.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов, где их соперником станет «Арсенал». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

