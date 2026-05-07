Тренер «Баварии» Компани раскритиковал судейство в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани остался недоволен судейством в ответном матче с «ПСЖ» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Браво «Пари Сен-Жермен». Мы провели два очень равных матча. Что касается решений арбитра, есть поводы для протеста. Нуну Мендеш должен был получить вторую жёлтую карточку и, соответственно, быть удалён в эпизоде с Лаймером», — приводит слова Компани L'Équipe.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов, где их соперником станет «Арсенал». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.