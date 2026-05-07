Гарри Кейн прокомментировал поражение «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о результате ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). Кейн в этом матче забил гол. Напомним, в первом матче «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счётом 5:4.

«Это тяжело. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. Это тяжело. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал», — приводит слова Кейна Yahoo Sports.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира являются парижане.