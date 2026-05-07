Sofascore назвал Нойера лучшим игроком матча «Бавария» — «ПСЖ». Сафонова оценили в 6,8

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил не самую высокую оценку в своей команде от популярного статистического портала Sofascore за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1).

По данным источника, оценка Сафонова составляет 6,8. Лучшими в парижской команде признаны Хвича Кварацхелия (8,0) и Нуну Мендеш (7,6), а худшими – Уоррен Заир-Эмери (6,0) и Витинья (6,4).

В составе мюнхенского клуба лучшими признаны голкипер Мануэль Нойер (8,9) и форвард Гарри Кейн (7,9).

Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 24 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.