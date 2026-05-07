«Как в старые добрые». «Спартак» выложил пост на фоне третьей подряд победы над ЦСКА в КР
Московский «Спартак» поделился постом после победы над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Спартак» опубликовал фото в своём телеграм-канале с подписью: «Как в старые добрые. В третий раз подряд выбиваем ЦСКА из Кубка. Приятно»

Последний раз «Спартак» уступил ЦСКА в этом турнире 11 мая 2011 года на стадии 1/2 финала. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались армейцы — 5:4. С тех пор, красно-белые трижды побеждали красно-синих: в 1/4 финала сезона-2019/2020 (3:2 д.вр.), на аналогичной стадии розыгрыша 2021/2022 (1:0) и в финале Пути регионов минувшим вечером (1:0).

В Суперфинале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

