«В эпизоде с Кейном уже был бессилен». Footmercato – об игре Сафонова в матче с «Баварией»

Издание Footmercato оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Уже несколько месяцев являясь основным вратарём «ПСЖ», российский голкипер подходил к этому матчу с чёткой целью — окончательно заставить замолчать критиков. Против него — мощная атакующая линия «Баварии», как и в первом матче, где ему пришлось капитулировать четыре раза.

С первых минут он был сильно загружен работой: отбил кулаками подачу слева от Йосипа Станишича. Сохраняя высокую концентрацию, на 41-й минуте он уверенно прочитал траекторию навеса и вышел на мяч. Вскоре, на 43-й минуте, он вновь спас команду, выиграв дуэль у Мусиалы. Первый тайм получился просто великолепным для последнего рубежа парижан.

Тем не менее, во втором тайме у него было несколько неточных выносов влево — в частности, эпизод на 54-й минуте. Сафонов снова проявил себя в моментах с Диасом (68-я) и вскоре после этого с Олисе. А вот в эпизоде с Кейном на 90+4-й минуте (1:1) он уже был бессилен», — говорится в статье Footmercato.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» (6:5) и вышел в финал Лиги чемпионов, где их соперником станет «Арсенал».