Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В эпизоде с Кейном уже был бессилен». Footmercato – об игре Сафонова в матче с «Баварией»

«В эпизоде с Кейном уже был бессилен». Footmercato – об игре Сафонова в матче с «Баварией»
Комментарии

Издание Footmercato оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Уже несколько месяцев являясь основным вратарём «ПСЖ», российский голкипер подходил к этому матчу с чёткой целью — окончательно заставить замолчать критиков. Против него — мощная атакующая линия «Баварии», как и в первом матче, где ему пришлось капитулировать четыре раза.

С первых минут он был сильно загружен работой: отбил кулаками подачу слева от Йосипа Станишича. Сохраняя высокую концентрацию, на 41-й минуте он уверенно прочитал траекторию навеса и вышел на мяч. Вскоре, на 43-й минуте, он вновь спас команду, выиграв дуэль у Мусиалы. Первый тайм получился просто великолепным для последнего рубежа парижан.

Тем не менее, во втором тайме у него было несколько неточных выносов влево — в частности, эпизод на 54-й минуте. Сафонов снова проявил себя в моментах с Диасом (68-я) и вскоре после этого с Олисе. А вот в эпизоде с Кейном на 90+4-й минуте (1:1) он уже был бессилен», — говорится в статье Footmercato.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» (6:5) и вышел в финал Лиги чемпионов, где их соперником станет «Арсенал».

Материалы по теме
«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
Видео
«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android