«Это объясняет некоторые решения судьи». Директор «Баварии» — о матче с «ПСЖ» в ЛЧ
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о судействе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). По ходу матча арбитр принял несколько спорных решений, которыми были недовольны представители мюнхенского клуба.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3' 1:1 Кейн – 90+4'
«По меньшей мере удивительно, что арбитру, который всего 15 раз работал на матчах Лиги чемпионов, доверили судить такую игру. Возможно, это объясняет некоторые его сегодняшние решения», — приводит слова Дрезена RMC Sport.
По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» с общим счётом 6:5. В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 30 мая.
