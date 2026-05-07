«Это объясняет некоторые решения судьи». Директор «Баварии» — о матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о судействе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). По ходу матча арбитр принял несколько спорных решений, которыми были недовольны представители мюнхенского клуба.

«По меньшей мере удивительно, что арбитру, который всего 15 раз работал на матчах Лиги чемпионов, доверили судить такую игру. Возможно, это объясняет некоторые его сегодняшние решения», — приводит слова Дрезена RMC Sport.

По итогам двух матчей «ПСЖ» обыграл «Баварию» с общим счётом 6:5. В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 30 мая.