Гарри Кейн назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал фаворита финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира являются парижане.

«ПСЖ» — небольшой фаворит финала», — приводит слова Кейна Yahoo Sports.

Напомним, «ПСЖ» в полуфинале обыграл «Баварию» с общим счётом 6:5, а «Арсенал» прошёл «Атлетико» по итогам двух матчей со счётом 2:1. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. «Арсенал», в свою очередь, впервые за 20 лет сыграет в финале этого турнира.