Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Гарри Кейн назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал фаворита финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира являются парижане.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«ПСЖ» — небольшой фаворит финала», — приводит слова Кейна Yahoo Sports.

Напомним, «ПСЖ» в полуфинале обыграл «Баварию» с общим счётом 6:5, а «Арсенал» прошёл «Атлетико» по итогам двух матчей со счётом 2:1. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. «Арсенал», в свою очередь, впервые за 20 лет сыграет в финале этого турнира.

Материалы по теме
«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
Видео
«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android