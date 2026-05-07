Тренер «ПСЖ» высказался о грядущем финале ЛЧ с «Арсеналом», упомянув Артету и «Барселону»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом». Матч состоится 30 апреля в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«В группе нам досталась худшая возможная жеребьёвка, как это часто бывает, и потом всё время получалось так, что если мы хотели одного, получали другое. Мы сыграем в ещё одном финале. Это будет исторический момент для клуба и шанс продолжать борьбу за победу в Лиге чемпионов. В прошлом году мы вошли в историю, и мы хотим сохранить этот импульс и принести положительные эмоции в клуб.

Я очень хорошо отношусь к Артете, потому что мы были партнёрами по команде, когда он был ещё очень молод в «Барселоне». Он создал отличную команду, работает там уже несколько лет, и вы можете видеть, какой он тренер. Понимаю, что будет очень трудно, но мы уверены в нашем стиле игры и в наших задачах, и я уверен, что будем бороться до конца», — приводит слова Энрике COPE.

В полуфиналах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «ПСЖ» прошёл «Баварию» по сумме двух матчей (5:4, 1:1), а «Арсенал» был сильнее «Атлетико» (1:1, 1:0).

