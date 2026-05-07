Сейвы Сафонова и ассист Хвичи — в видеообзоре полуфинала ЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией»

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:4.
Российский голкипер Матвей Сафонов закончил встречу с пятью совершёнными сейвами и с одним пропущенным мячом за авторством Гарри Кейна. Голами в матче отметились французский форвард Усман Дембеле, поразивший ворота Мануэля Нойера с передачи грузинского вингра Хвичи Кварацхелии. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Напомним, финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. В нём «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом»
