Хвича Кварацхелия — самый результативный игрок в плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026

Хвича Кварацхелия первым достиг отметки в 10 голевых действий в текущем плей-офф ЛЧ
Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отдал передачу на гол Усмана Дембеле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) и улучшил своё положение в списке наиболее результативных игроков текущего плей-офф главного еврокубка.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Как сообщает Opta Sport, Кварацхелия — самый результативный игрок в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов. В его активе 10 результативных действий (семь голов и три результативные передачи). Он опережает по этому показателю нападающих «Атлетико» Хулиана Альвареса (8) и «Баварии» Гарри Кейна (8), а также партнёров по команде Усмана Дембеле (7) и Дезире Дуэ (7).

Ранее сообщалось, что Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов с результативными действиями в семи матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше турнира.

По итогам двухматчевого противостояния «ПСЖ» вышел в финал турнира, где 30 апреля сыграет с «Арсеналом». Решающий матч состоится в столице Венгрии Будапеште.

