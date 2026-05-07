Хвича Кварацхелия первым достиг отметки в 10 голевых действий в текущем плей-офф ЛЧ

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отдал передачу на гол Усмана Дембеле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) и улучшил своё положение в списке наиболее результативных игроков текущего плей-офф главного еврокубка.

Как сообщает Opta Sport, Кварацхелия — самый результативный игрок в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов. В его активе 10 результативных действий (семь голов и три результативные передачи). Он опережает по этому показателю нападающих «Атлетико» Хулиана Альвареса (8) и «Баварии» Гарри Кейна (8), а также партнёров по команде Усмана Дембеле (7) и Дезире Дуэ (7).

Ранее сообщалось, что Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов с результативными действиями в семи матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше турнира.

По итогам двухматчевого противостояния «ПСЖ» вышел в финал турнира, где 30 апреля сыграет с «Арсеналом». Решающий матч состоится в столице Венгрии Будапеште.