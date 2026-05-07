«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост после победы команды в финале Пути регионов Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Спартак» победил ЦСКА в домашнем матче в присутствии почти 40 000 зрителей и вышел в Суперфинал Кубка России! Единственный мяч забил Руслан Литвинов. 24 мая в «Лужниках» против «Динамо» или «Краснодара». Без фанатов», — написала «Фратрия» в телеграм-канале.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».