Компани – после вылета «Баварии» из ЛЧ: не собираюсь взваливать на себя что-то лишнее

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении команды в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» по итогам двух матчей со счётом 5:6.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Я всегда чувствую, что это возможно выиграть Лигу чемпионов. Я чувствовал это и в этом году. Я рациональный человек. «Бавария» выигрывала турнир шесть раз. Лиге чемпионов уже около 60–70 лет, и даже топ-клубы, кроме «Реала», обычно побеждают примерно раз в десять лет. Я не собираюсь взваливать на себя что-то лишнее — я понимаю, насколько это сложно. Это могло случиться уже в этом году. Возможно, в следующем сезоне детали окажутся на нашей стороне».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».

