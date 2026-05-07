Компани – после вылета «Баварии» из ЛЧ: не собираюсь взваливать на себя что-то лишнее

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении команды в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» по итогам двух матчей со счётом 5:6.

«Я всегда чувствую, что это возможно выиграть Лигу чемпионов. Я чувствовал это и в этом году. Я рациональный человек. «Бавария» выигрывала турнир шесть раз. Лиге чемпионов уже около 60–70 лет, и даже топ-клубы, кроме «Реала», обычно побеждают примерно раз в десять лет. Я не собираюсь взваливать на себя что-то лишнее — я понимаю, насколько это сложно. Это могло случиться уже в этом году. Возможно, в следующем сезоне детали окажутся на нашей стороне».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».