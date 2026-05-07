Форвард «ПСЖ» Кварахцелия высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварахелия поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Матч состоится 30 мая.

«Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся к игре и выкладываемся на поле на все сто. Будет сложно, ведь это финал Лиги чемпионов, но нам просто нужно выйти и насладиться матчем. Теперь нужно быть готовыми к финалу — впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы этому клубу», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, «ПСЖ» в полуфинале обыграл «Баварию», а «Арсенал» прошёл «Атлетико».

