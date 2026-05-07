Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд

«ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд
Комментарии

Французский «ПСЖ» одолел по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1) и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Это второй подряд выход в решающую стадию главного еврокубкового турнира для краснох-синих.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

В финале Лиги чемпионов — 2024/2025 французская команда разгромила итальянский «Интер». В текущем розыгрыше «ПСЖ» поспорит за титул с «Арсеналом». Очный матч между командами состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Всего же для парижан это третий финал ЛЧ за всю клубную историю. Отметим, за французский гранд выступают российский вратарь Матвей Сафонов и известный по выступлениям РПЛ грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
Видео
«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android