«ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд
Французский «ПСЖ» одолел по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1) и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Это второй подряд выход в решающую стадию главного еврокубкового турнира для краснох-синих.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3' 1:1 Кейн – 90+4'
В финале Лиги чемпионов — 2024/2025 французская команда разгромила итальянский «Интер». В текущем розыгрыше «ПСЖ» поспорит за титул с «Арсеналом». Очный матч между командами состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).
Всего же для парижан это третий финал ЛЧ за всю клубную историю. Отметим, за французский гранд выступают российский вратарь Матвей Сафонов и известный по выступлениям РПЛ грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
