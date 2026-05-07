«ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд

Французский «ПСЖ» одолел по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1) и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Это второй подряд выход в решающую стадию главного еврокубкового турнира для краснох-синих.

В финале Лиги чемпионов — 2024/2025 французская команда разгромила итальянский «Интер». В текущем розыгрыше «ПСЖ» поспорит за титул с «Арсеналом». Очный матч между командами состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Всего же для парижан это третий финал ЛЧ за всю клубную историю. Отметим, за французский гранд выступают российский вратарь Матвей Сафонов и известный по выступлениям РПЛ грузинский вингер Хвича Кварацхелия.