Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт О'Хара: «Арсенал» — молодцы, но они пока ничего не добились

Эксперт О'Хара: «Арсенал» — молодцы, но они пока ничего не добились
Комментарии

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и футбольный эксперт Джейми О'Хара оценил трофейные перспективы «Арсенала» в текущем сезоне. Накануне, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский клуб одержал победу над «Атлетико» (1:0) и вышел в финал главного еврокубка.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Нужно отдать им должное. Они хорошо потрудились. Они достигли финала, не потерпев ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и пропустив лишь шесть голов. Великолепно сработано. Они сделали это, и нужно их похвалить. Им повезло с соперниками в плей-офф, но это лишь потому, что они финишировали на вершине группы, так что они заслужили это. Молодцы, но они пока ничего не добились. Люди продолжают говорить, что это большой вечер в истории «Арсенала». О чём это вы? Вы выиграли полуфинал. Если вы выиграете финал, если вы выиграете английскую Премьер-лигу и сделаете дабл, тогда и сможем поговорить об удивительном сезоне, который войдёт в историю. Но прямо сейчас они просто вышли в финал», — приводит слова О’Хары Sky Sports.

Материалы по теме
Официально
«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android