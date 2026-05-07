Эксперт О'Хара: «Арсенал» — молодцы, но они пока ничего не добились

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и футбольный эксперт Джейми О'Хара оценил трофейные перспективы «Арсенала» в текущем сезоне. Накануне, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский клуб одержал победу над «Атлетико» (1:0) и вышел в финал главного еврокубка.

«Нужно отдать им должное. Они хорошо потрудились. Они достигли финала, не потерпев ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и пропустив лишь шесть голов. Великолепно сработано. Они сделали это, и нужно их похвалить. Им повезло с соперниками в плей-офф, но это лишь потому, что они финишировали на вершине группы, так что они заслужили это. Молодцы, но они пока ничего не добились. Люди продолжают говорить, что это большой вечер в истории «Арсенала». О чём это вы? Вы выиграли полуфинал. Если вы выиграете финал, если вы выиграете английскую Премьер-лигу и сделаете дабл, тогда и сможем поговорить об удивительном сезоне, который войдёт в историю. Но прямо сейчас они просто вышли в финал», — приводит слова О’Хары Sky Sports.