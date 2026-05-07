Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Суперкомпьютер Opta Analyst скорректировал прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026 по итогам завершившейся стадии 1/2 финала. По данным источника, английский гранд должен выиграть свой первый в истории титул в главном еврокубке.

Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии Opta Analyst на 7 мая:

«Арсенал» (Англия) — 55,76%;

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 44,24%.

В полуфиналах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «Арсенал» был сильнее «Атлетико» (1:1, 1:0), а «ПСЖ» прошёл «Баварию» по сумме двух матчей (5:4, 1:1). Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште 30 мая. Парижане являются действующими чемпионами соревнования. «Канониры» в минувшем сезоне дошли до полуфинала, где уступили будущим обладателям трофея.