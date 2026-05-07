«ПСЖ» вплотную приблизился к рекорду ЛЧ всех времён, принадлежащему «Барселоне»

Французский «ПСЖ» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (1:1) и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, так как взял верх в противостоянии по сумме двух встреч (6:5). Гол французского форварда Усмана Дембеле в данном матче помог красно-синим вплотную приблизился к рекорду главного еврокубка всех времён по числу забитых мячей в рамках одного розыгрыша ЛЧ.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в текущем розыгрыше главного турнира Старого Света коллектив Луиса Энрике уже забил 44 гола в 16 играх. Это второй лучший результат среди всех команд в одном розыгрыше Лиги чемпионов. На данный момент показали парижан уступают только 45 голам «Барселоны» в сезоне-1999/2000. Тогда каталонцам потребовалось также 16 матчей.

Всего же для парижан это третий финал ЛЧ за всю клубную историю. В матче за титул команда сойдётся с лондонским «Арсеналом». Игра состоится 30 мая в Венгрии.