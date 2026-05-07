Эксперт О'Хара заявил, что «Арсеналу» повезло с соперниками, а их победы были ожидаемы

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и футбольный эксперт Джейми О'Хара сказал, что «Арсеналу» повезло с соперниками в Лиге чемпионов, а их победы были ожидаемы. Накануне, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский клуб одержал победу над «Атлетико» (1:0) и вышел в финал главного еврокубка впервые за 20 лет, где сыграет с «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Против кого они играли? «Атлетико» был ужасен прошлым вечером. Давайте не будем это скрывать — они были ужасны. «Арсенал» такое умеет, они могут заставить вас выглядеть ужасно. У «Арсенала» команда лучше, чем у «Атлетико». Я отдаю должное «Арсеналу». Они победили «Интер», они победили «Баварию». Что касается всех остальных команд, то их победы были ожидаемы. Им повезло с соперниками, потому что они выиграли группу. Посмотрите — они играли против «Атлетика», против «Олимпиакоса», трижды против «Атлетико», против «Славии». «Брюгге», «Кайрат». Посмотрите на команды, с которыми они играют. «Байер» был недостаточно хорош. «Спортинг» был недостаточно хорош. «Атлетико» не так хорош, как они», — приводит слова О’Хары Sky Sports.

