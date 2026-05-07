Бэкхем рассказал, чем Энрике занимался на базе. Тренер вывел «ПСЖ» во 2-й финал ЛЧ подряд

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм после победы «ПСЖ» над «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:4, 1:1) рассказал, как главный тренер парижан Луис Энрике начинал свою работу в парижском клубе.

«Я разговаривал с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, он рассказал, что в первый год работы Луис Энрике практически каждую ночь спал на тренировочной базе, работая над тем, как он хочет, чтобы команда выглядела, как команда играла, кого он хочет видеть в составе. Президент говорил, что никогда не видел ничего подобного», — сказал Бекхэм в эфире CBS Sports.

В матче за титул команда сойдётся с лондонским «Арсеналом». Игра состоится 30 мая в Венгрии.

В прошлом году клуб также играл в финале и завоевал титул, разгромив «Интер» со счётом 5:0.