Два испанских тренера встретятся в финале Лиги чемпионов впервые в истории

Впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов финал сведёт двух испанских тренеров. Об этом сообщает известный журналист Педро Мартин на своей странице в X.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В решающей встрече за титул «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике встретится с «Арсеналом», который возглавляет Микель Артета.

Ранее такое совпадение тренеров из одной страны в финалах происходило лишь четыре раза в истории турнира (Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов): 1979 — «Ноттингем Форест» (Брайан Клаф) и «Мальмё» (Боб Хафтон); 2003 — «Ювентус» (Марчелло Липпи) и «Милан» (Карло Анчелотти); 2013 — «Боруссия» (Юрген Клопп) и «Бавария» (Юпп Хайнкес); 2020 — «ПСЖ» (Томас Тухель) и «Бавария» (Ханс-Дитер Флик).

Финальный матч текущей ЛЧ состоится 30 мая в столице Венгрии Будапеште.

