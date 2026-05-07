Два испанских тренера встретятся в финале Лиги чемпионов впервые в истории

Впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов финал сведёт двух испанских тренеров. Об этом сообщает известный журналист Педро Мартин на своей странице в X.

В решающей встрече за титул «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике встретится с «Арсеналом», который возглавляет Микель Артета.

Ранее такое совпадение тренеров из одной страны в финалах происходило лишь четыре раза в истории турнира (Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов): 1979 — «Ноттингем Форест» (Брайан Клаф) и «Мальмё» (Боб Хафтон); 2003 — «Ювентус» (Марчелло Липпи) и «Милан» (Карло Анчелотти); 2013 — «Боруссия» (Юрген Клопп) и «Бавария» (Юпп Хайнкес); 2020 — «ПСЖ» (Томас Тухель) и «Бавария» (Ханс-Дитер Флик).

Финальный матч текущей ЛЧ состоится 30 мая в столице Венгрии Будапеште.