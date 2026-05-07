Капитан «ПСЖ» Маркиньос побил рекорд по числу матчей среди бразильцев в истории ЛЧ

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос провёл 121-й матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло в ответном полуфинале главного еврокубка сезона-2025/2026. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Как сообщает Transfermarkt, Маркиньос побил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди бразильских игроков, принадлежавший экс-игроку «Реала» Роберто Карлосу (120).

Маркиньосу 31 год. Всего за 121 матч в главном еврокубке бразилец забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Все игры защитник провёл в составе красно-синих.

В матче за титул парижская команда сойдётся с лондонским «Арсеналом». Игра состоится 30 мая в Венгрии.

