«Бавария» предложила новый контракт Нойеру, пропустившему в полуфинале ЛЧ шесть голов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер останется в клубе еще на один сезон и вскоре подпишет новый контракт, информирует в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Накануне, в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» команда сыграла вничью 1:1, но проиграла по итогам двух матчей со счётом 5:6 и покинула турнир. Немецкий голкипер пропустил шесть мячей после шести ударов в противостоянии команд: в первом матче пропустил пять мячей и не сделал ни одного сейва, во второй игре — пропустил один мяч и совершил шесть сейвов.

По информации источника, переговоры уже идут и находятся на финальной стадии. «Бавария» уже уведомила агентов предлагаемых клубу вратарей, что Нойер останется в команде ещё на один сезон.

Ожидается, что Нойер по-прежнему будет основным вратарём команды, однако его сменщик Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Отмечается, что Нойер станет наставником Урбига и поможет тренерскому штабу клуба сделать из него своего преемника. Примечательно, что обоих вратарей эта ситуация устраивает.

В текущем сезоне Нойер сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и 11 раз сыграл на ноль.