Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» предложила новый контракт Нойеру, пропустившему в полуфинале ЛЧ шесть голов

«Бавария» предложила новый контракт Нойеру, пропустившему в полуфинале ЛЧ шесть голов
Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер останется в клубе еще на один сезон и вскоре подпишет новый контракт, информирует в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Накануне, в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» команда сыграла вничью 1:1, но проиграла по итогам двух матчей со счётом 5:6 и покинула турнир. Немецкий голкипер пропустил шесть мячей после шести ударов в противостоянии команд: в первом матче пропустил пять мячей и не сделал ни одного сейва, во второй игре — пропустил один мяч и совершил шесть сейвов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

По информации источника, переговоры уже идут и находятся на финальной стадии. «Бавария» уже уведомила агентов предлагаемых клубу вратарей, что Нойер останется в команде ещё на один сезон.

Ожидается, что Нойер по-прежнему будет основным вратарём команды, однако его сменщик Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Отмечается, что Нойер станет наставником Урбига и поможет тренерскому штабу клуба сделать из него своего преемника. Примечательно, что обоих вратарей эта ситуация устраивает.

В текущем сезоне Нойер сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и 11 раз сыграл на ноль.

Материалы по теме
Нойер пропустил шесть голов после шести ударов в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ»
Материалы по теме
Кто круче — «ПСЖ» или «Бавария»? Сравнили составы: от Сафонова и Нойера до Дембеле и Кейна
Кто круче — «ПСЖ» или «Бавария»? Сравнили составы: от Сафонова и Нойера до Дембеле и Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android