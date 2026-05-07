Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Посмотрите на «ПСЖ». Нойер объяснил, чего не хватило «Баварии» для выхода в финал ЛЧ

«Посмотрите на «ПСЖ». Нойер объяснил, чего не хватило «Баварии» для выхода в финал ЛЧ
Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о поражении по итогам двухматчевого противостояния с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу парижан. Ответная игра закончилась вничью — 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Думаю, нам не хватало «инстинкта убийцы» в атаке, но в конечном итоге у нас были возможности выиграть матч. У нас было не так много явных моментов, но когда они появляются… посмотрите на «ПСЖ» — они были просто убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что нам было нужно сегодня. И, думаю, вы могли видеть, что мы были близки к выходу в финал, но не смогли довести дело до конца.

Мы заслуженно выиграли титул Бундеслиги. Мы с нетерпением ждём финала Кубка Германии в Берлине. Но сейчас нас переполняет разочарование», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany со ссылкой на DAZN.

В финале Лиги чемпионов, который состоится 30 апреля в Будапеште (Венгрия) подопечные Луиса Энрике встретятся с «Арсеналом».

Материалы по теме
Капитан «ПСЖ» Маркиньос побил рекорд по числу матчей среди бразильцев в истории ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android