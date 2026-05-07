«Посмотрите на «ПСЖ». Нойер объяснил, чего не хватило «Баварии» для выхода в финал ЛЧ

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о поражении по итогам двухматчевого противостояния с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу парижан. Ответная игра закончилась вничью — 1:1.

«Думаю, нам не хватало «инстинкта убийцы» в атаке, но в конечном итоге у нас были возможности выиграть матч. У нас было не так много явных моментов, но когда они появляются… посмотрите на «ПСЖ» — они были просто убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что нам было нужно сегодня. И, думаю, вы могли видеть, что мы были близки к выходу в финал, но не смогли довести дело до конца.

Мы заслуженно выиграли титул Бундеслиги. Мы с нетерпением ждём финала Кубка Германии в Берлине. Но сейчас нас переполняет разочарование», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany со ссылкой на DAZN.

В финале Лиги чемпионов, который состоится 30 апреля в Будапеште (Венгрия) подопечные Луиса Энрике встретятся с «Арсеналом».