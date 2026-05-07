Тренер «Астон Виллы» Эмери снял с себя ответственность за результат сезона в клубе

Тренер «Астон Виллы» Эмери снял с себя ответственность за результат сезона в клубе
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что незавоевание трофея по итогам сезона не станет поражением для его команды. Сегодня клуб проведёт ответный матч полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Выйти в полуфинал — это огромное достижение. Выиграть трофей очень трудно. Очень, очень, очень трудно. Если мы не завоюем трофей, это не будет поражением. Единственный путь вперёд — это продолжать идти, улучшаться, иметь возможности в настоящем и будущем. Сейчас у нас есть возможность, но выигрывает только одна команда. Когда я говорил перед первым матчем, у нас было 25 процентов возможности выиграть трофей. Сейчас, возможно, меньше, потому что мы начали проигрывать. У нас есть шанс 50 процентов или меньше, чтобы сыграть в финале. Таков футбол, и вы должны уважать каждое соревнование, а в Европе вы должны уважать каждую команду», — сказал Эмери на пресс-конференции.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Ноттингем Форест».

