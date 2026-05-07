Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В этот список вошли защитник «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо и полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

Пачо провёл все 90 минут в матче с «Баварией» (1:1), но не отметился результативными действиями в протоколе. Райс также не совершил голевых действий, но помог «Арсеналу» победить с «Атлетико» (1:0) и выйти в финал ЛЧ.

Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште 30 мая. Парижане являются действующими чемпионами соревнования. «Канониры» в минувшем сезоне дошли до полуфинала, где уступили будущим обладателям трофея.

