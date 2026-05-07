Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Комментарии

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В этот список вошли защитник «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо и полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

Пачо провёл все 90 минут в матче с «Баварией» (1:1), но не отметился результативными действиями в протоколе. Райс также не совершил голевых действий, но помог «Арсеналу» победить с «Атлетико» (1:0) и выйти в финал ЛЧ.

Финал главного еврокубка состоится в столице Венгрии Будапеште 30 мая. Парижане являются действующими чемпионами соревнования. «Канониры» в минувшем сезоне дошли до полуфинала, где уступили будущим обладателям трофея.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Посмотрите на «ПСЖ». Нойер объяснил, чего не хватило «Баварии» для выхода в финал ЛЧ

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android