Форвард «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес открыт к возвращению в АПЛ — talkSPORT

Форвард «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес открыт к возвращению в АПЛ — talkSPORT
Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Хиляль», попросил отпустить его из клуба в конце сезона, и в данный момент стороны ведут переговоры о досрочном прекращении контракта игрока с зарплатой в £ 400,000 в неделю, информирует talkSPORT.

Причинами данного решения Нуньеса стали недостаток игрового времени, а также потеря места в стартовом составе после прихода в клуб зимой форварда Карима Бензема.

Нуньес уже подыскивает себе варианты в Европе и вызывает интерес со стороны турецких клубов, но Дарвин был бы счастлив вернуться в английскую Премьер-лигу, где он отыграл три сезона за «Ливерпуль», забив 40 голов в 143 матчах.

Нуньес перешёл в «Аль-Хиляль» из «Ливерпуля» летом 2025 года за € 53 млн. За время выступления в клубе он провёл 24 матча, в которых забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Форвард не имеет игровой практики с февраля.

Контракт Нуньеса с «Аль-Хилялем» действует до 2028 года. Его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.

