Гришин назвал фаворита финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Встреча состоится сегодня, 7 мая. Начало — в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет игра от ножа. Дома «Краснодар» почти не проигрывает. Они явные фавориты, но в одном матче может случиться форс-мажор, который может повлиять на ход встречи», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Первый матч, который проходил в Москве, завершился со счётом 0:0. Победитель данного противостояния в суперфинале Кубка России встретится с победителем Пути регионов — московским «Спартаком».

