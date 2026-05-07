Гришин назвал фаворита финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Встреча состоится сегодня, 7 мая. Начало — в 20:30 мск.

«Это будет игра от ножа. Дома «Краснодар» почти не проигрывает. Они явные фавориты, но в одном матче может случиться форс-мажор, который может повлиять на ход встречи», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Первый матч, который проходил в Москве, завершился со счётом 0:0. Победитель данного противостояния в суперфинале Кубка России встретится с победителем Пути регионов — московским «Спартаком».