Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери: не думаю, что сегодня — это последний шанс для нас

Эмери: не думаю, что сегодня — это последний шанс для нас
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответной игры полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест». Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу клуба из Ноттингема.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас будет возможность ставить новые задачи на настоящее или будущее. Я не думаю, что сегодня — это последний шанс для нас или для кого-либо. Игроки, конечно, наслаждаются процессом, который мы проходим. Они осознают трудности футбола, но, учитывая величайший момент, который мы переживаем здесь, в «Астон Вилле», последние три года, мы можем улыбаться и гордиться всем. Но, конечно, мы по-прежнему очень, очень требовательны, очень, очень последовательны во всём, что мы делаем. Это ничего не сломает в нашем мышлении, в нашем процессе, в том, как всё улучшается», — сказал Эмери на пресс-конференции.

Материалы по теме
Тренер «Астон Виллы» Эмери снял с себя ответственность за результат сезона в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android