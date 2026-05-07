Эмери: не думаю, что сегодня — это последний шанс для нас

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответной игры полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест». Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу клуба из Ноттингема.

«У нас будет возможность ставить новые задачи на настоящее или будущее. Я не думаю, что сегодня — это последний шанс для нас или для кого-либо. Игроки, конечно, наслаждаются процессом, который мы проходим. Они осознают трудности футбола, но, учитывая величайший момент, который мы переживаем здесь, в «Астон Вилле», последние три года, мы можем улыбаться и гордиться всем. Но, конечно, мы по-прежнему очень, очень требовательны, очень, очень последовательны во всём, что мы делаем. Это ничего не сломает в нашем мышлении, в нашем процессе, в том, как всё улучшается», — сказал Эмери на пресс-конференции.