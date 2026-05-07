«ПСЖ» с Сафоновым — в финале ЛЧ, «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту». Главное к утру
«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе одолел по сумме двух матчей «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, «Сан-Антонио Спёрс» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» с разницей в 38 очков и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА, «Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча и вышел в финал Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов по сумме встреч.
- «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» с разницей в 38 очков. У Вембаньямы — дабл-дабл.
- «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина.
- «Спартак» победил ЦСКА в финальном матче Пути регионов Кубка России.
- Передача Демидова не спасла «Монреаль» от поражения в первом матче серии с «Баффало».
- Сафонов вышел во второй финал ЛЧ. Это первый россиянин с подобным достижением.
- Участники турнира UFC в Белом доме встретились с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
- «Нью-Йорк» благодаря 26 очкам Брансона выиграл второй матч серии с «Филадельфией».
- Оксана Селехметьева проиграла в стартовом матче на турнире WTA-1000 в Риме.
- «Вегас» уступил «Анахайму» во второй игре Кубка Стэнли. Дорофеев и Барбашёв — без очков.
- «ПСЖ» вплотную приблизился к рекорду ЛЧ всех времён, принадлежащему «Барселоне».
- Музыкант Алекс Terrible Шиколай проиграл нокаутом дебютный бой в BKFC.
