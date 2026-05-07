Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

7 мая главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов и Кубка России, результаты плей-офф НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, UFC, Сафонов

«ПСЖ» с Сафоновым — в финале ЛЧ, «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту». Главное к утру
Комментарии

«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе одолел по сумме двух матчей «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, «Сан-Антонио Спёрс» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» с разницей в 38 очков и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА, «Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча и вышел в финал Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов по сумме встреч.
  2. «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» с разницей в 38 очков. У Вембаньямы — дабл-дабл.
  3. «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина.
  4. «Спартак» победил ЦСКА в финальном матче Пути регионов Кубка России.
  5. Передача Демидова не спасла «Монреаль» от поражения в первом матче серии с «Баффало».
  6. Сафонов вышел во второй финал ЛЧ. Это первый россиянин с подобным достижением.
  7. Участники турнира UFC в Белом доме встретились с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
  8. «Нью-Йорк» благодаря 26 очкам Брансона выиграл второй матч серии с «Филадельфией».
  9. Оксана Селехметьева проиграла в стартовом матче на турнире WTA-1000 в Риме.
  10. «Вегас» уступил «Анахайму» во второй игре Кубка Стэнли. Дорофеев и Барбашёв — без очков.
  11. «ПСЖ» вплотную приблизился к рекорду ЛЧ всех времён, принадлежащему «Барселоне».
  12. Музыкант Алекс Terrible Шиколай проиграл нокаутом дебютный бой в BKFC.
Материалы по теме
Топ-события четверга: «Краснодар» — «Динамо», полуфиналы Лиги Европы, Кубок Стэнли и НБА
Топ-события четверга: «Краснодар» — «Динамо», полуфиналы Лиги Европы, Кубок Стэнли и НБА
Материалы по теме
Официально
«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов — 2025/2026
Стало известно расписание финала Кубка Гагарина — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android