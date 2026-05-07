«ПСЖ» с Сафоновым — в финале ЛЧ, «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту». Главное к утру

«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе одолел по сумме двух матчей «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, «Сан-Антонио Спёрс» дома разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» с разницей в 38 очков и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НБА, «Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча и вышел в финал Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».