Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал гол Литвинова в матче с ЦСКА

Игрок «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал гол Руслана Литвинова в матче с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России (1:0). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Литвинов был признан лучшим игроком матча.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Не знаю, с чем связано, что Литвинов начал забивать шедевры. Надо у него спросить, что вчера ел. Хотя вроде рядом со мной сидит. Вроде всё как всегда. Пускай вся команда ест такое, чтобы всё стрелял (улыбается)», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

