Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал гол Литвинова в матче с ЦСКА

Игрок «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал гол Руслана Литвинова в матче с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России (1:0). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Литвинов был признан лучшим игроком матча.

«Не знаю, с чем связано, что Литвинов начал забивать шедевры. Надо у него спросить, что вчера ел. Хотя вроде рядом со мной сидит. Вроде всё как всегда. Пускай вся команда ест такое, чтобы всё стрелял (улыбается)», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.