Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за ответный матч с «Баварией» от Footmercato

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкую оценку от французской спортивной газеты Footmercato за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:1), в котором он совершил пять сейвов и пропустил один мяч. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на шесть баллов. Это самый низкий показатель в команде. Такую же оценку получили вингер Дезире Дуэ и полузащитники Жоау Невеш и Витинья. Наивысшей оценкой издание наградило защитника красно-синих Вильяма Пачо (8).

При этом среди игроков мюнхенцев нет ни одного, кто получил даже шесть баллов. Выше всех оценён вратарь Мануэль Нойер (5,5). Меньше всех от газеты получил вингер Луис Диас (3).

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Баварией» от L’Équipe:

Сафонов — 6, Заир-Эмери — 7,5, Маркиньос — 7, Пачо — 8, Мендеш — 6,5, Руис — 6,5, Витинья — 6, Невеш — 6, Дуэ — 6, Кварацхелия — 7, Дембеле — 6,5.

