Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 7 мая

Сегодня, 7 мая, состоится ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 7 мая (время московское):

20:30. «Краснодар» — «Динамо» Москва.

В финале Пути регионов турнира играли московские «Спартак» и ЦСКА. Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые, которые вышли в Суперфинал Кубка России.

Напомним, действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.