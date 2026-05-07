Алаев: хочу пожелать судейскому корпусу и всем нам достойно завершить сезон

Президент Мир Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев высказался о судействе в нынешнем сезоне, пожелав арбитрам достойно завершить кампанию.

«Два тура до конца. Сейчас я не буду разбирать судейство. Моя оценка по матчу Кубка «Спартак» — ЦСКА: красная карточка показалась спорной. Вмешался VAR правильно. Не хочу говорить про рейтинг судей и про остальное. Хотелось бы, чтобы оставшиеся игры в Кубке и все 16 игр оставшиеся в двух турах чемпионата, прошли без обсуждения судейства. Потом подведём итоги, будет встреча с РФС. Пока хочу пожелать судейскому корпусу и всем нам достойно завершить сезон», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.