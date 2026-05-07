«Краснодар» — «Динамо» М: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале Пути регионов турнира играли московские «Спартак» и ЦСКА. Победу одержали красно-белые, которые вышли в Суперфинал Кубка России.

Напомним, действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.