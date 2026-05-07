Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Сутормин покинет «Крылья Советов» ближайшим летом

Алексей Сутормин покинет «Крылья Советов» ближайшим летом
Комментарии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, объявил, что летом футболист покинет самарский клуб. Сутормин не появляется на поле в матчах Мир РПЛ уже более пяти месяцев.

— После слухов о травме в коммерческом матче Алексей Сутормин ни разу не вышел на поле за «Крылья». В чём причина?
— Алексей полностью здоров и находится в хорошей форме. Почему он не играет, нужно спросить у главного тренера команды.

— Летом Сутормин покинет клуб?
— Безусловно, в такой ситуации смена обстановки более чем возможна. Контракт заканчивается летом, а никаких разговоров с «Крыльями» по поводу его продления нет. Думаю, Алексей покинет клуб этим летом, — приводит слова Клюева Sport24.

Материалы по теме
Голкипер «Крыльев» Песьяков ответил, куда бы мог потратить 600 тыс. рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android