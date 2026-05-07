Алексей Сутормин покинет «Крылья Советов» ближайшим летом

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, объявил, что летом футболист покинет самарский клуб. Сутормин не появляется на поле в матчах Мир РПЛ уже более пяти месяцев.

— После слухов о травме в коммерческом матче Алексей Сутормин ни разу не вышел на поле за «Крылья». В чём причина?

— Алексей полностью здоров и находится в хорошей форме. Почему он не играет, нужно спросить у главного тренера команды.

— Летом Сутормин покинет клуб?

— Безусловно, в такой ситуации смена обстановки более чем возможна. Контракт заканчивается летом, а никаких разговоров с «Крыльями» по поводу его продления нет. Думаю, Алексей покинет клуб этим летом, — приводит слова Клюева Sport24.