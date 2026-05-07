«Краснодар» — «Динамо» Москва: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 7 мая, состоится ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:

08.04.2026. Кубок России, финал Пути РПЛ. «Динамо» — «Краснодар» — 0:0;

30.09.2025. Кубок России, 5-й тур. «Краснодар» — «Динамо» — 0:0 (4:2 пен.);

13.08.2025. Кубок России, 2-й тур. «Динамо» — «Краснодар» — 0:4;

02.08.2025. РПЛ, 3-й тур. «Краснодар» — «Динамо» — 1:0;

24.05.2025. РПЛ, 30-й тур. «Краснодар» — «Динамо» — 3:0.

