Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Пятикратный чемпион Германии Никлас Зюле завершил карьеру в 30 лет

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 30 лет. По словам немецкого футболиста, он принял это решение, получив травму колена в матче с «Хоффенхаймом» (1:2) 18 апреля. Зюле выступал за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию», выиграв 14 трофеев, включая Лигу чемпионов.

«Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру. Наш врач провёл тестирование в раздевалке, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я ушёл в душ и плакал минут 10 с мыслью: «Она [крестообразная связка колена] порвана». На следующий день я пошёл на МРТ и получил хорошие новости, и мне стало на 1000% понятно, что это всё, всё кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми – только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», — приводит слова Зюле официальный сайт «Боруссии».

