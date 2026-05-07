Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Орлов оценил эпизод в матче ЦСКА — «Зенит», когда судья не назначил пенальти

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» за столкновение Даниила Кондакова с вратарём армейцев. Игра прошла на прошлых выходных в Москве. Петербуржцы добыли победу со счётом 3:1. Встречу обслуживал арбитр Инал Танашев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Судья увидел, и я как телезритель тоже увидел, что Кондаков прыгал через вратаря ЦСКА руками вперёд. Голкипер ног его не касался, понимаете? Кондаков уже мяч чуть отпустил. Нет, пенальти там не было, при всём уважении к Кондакову. Хорошо, что он выходит, оказывается на острие атаки», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

