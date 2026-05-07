Игрок ЦСКА Глебов: у Игдисамова пятеро детей, но он всё равно до ночи смотрит футбол

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался об исполняющем обязанности главного тренера армейцев Дмитрии Игдисамове.

«Дмитрий Игоревич очень требовательный и очень любит футбол. У него пятеро детей, но каждый день мы слышим от него истории, как он до ночи смотрел футбол. Уложил детей — пошёл смотреть футбол, например, прошедшую игру. Несмотря на то что у Игдисамова есть другие заботы, а семья для всех в мире на первом месте, он всегда полностью отдаётся своему делу.

И за этот путь Дмитрий Игоревич был награждён тем, что сейчас стал главным на этот период. Это только его заслуга, и я надеюсь, что Игдисамов будет главным тренером. Но это не мне решать», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.