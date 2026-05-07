Иржи Ярошик: «Челси» катится вниз и превращается в середняка, которым был до Абрамовича

Экс-игрок «Челси» и ЦСКА Иржи Ярошик высказался о регрессе лондонского клуба. «Аристократы» идут на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я активно слежу за «Челси» и могу сказать, что в последнее время клуб катится вниз и превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Не вижу ничего: ни игры, ни лидеров. Просто покупают игроков, и они хорошие сами по себе, но в «Челси» ничего не показывают. Это напоминает мне ЦСКА начала 2000-х. Раньше у «Челси» были Дрогба, Терри, Лэмпард — эту команду все уважали, у неё были лидеры и самые лучшие результаты. А сейчас клуб потихоньку спускается вниз. Могу только надеяться, что в будущем будет лучше», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.