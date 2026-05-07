Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иржи Ярошик: «Челси» катится вниз и превращается в середняка, которым был до Абрамовича

Иржи Ярошик: «Челси» катится вниз и превращается в середняка, которым был до Абрамовича
Комментарии

Экс-игрок «Челси» и ЦСКА Иржи Ярошик высказался о регрессе лондонского клуба. «Аристократы» идут на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я активно слежу за «Челси» и могу сказать, что в последнее время клуб катится вниз и превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Не вижу ничего: ни игры, ни лидеров. Просто покупают игроков, и они хорошие сами по себе, но в «Челси» ничего не показывают. Это напоминает мне ЦСКА начала 2000-х. Раньше у «Челси» были Дрогба, Терри, Лэмпард — эту команду все уважали, у неё были лидеры и самые лучшие результаты. А сейчас клуб потихоньку спускается вниз. Могу только надеяться, что в будущем будет лучше», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Стали известны изменения в зарплате игроков «Челси» при непопадании в ЛЧ — The Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android